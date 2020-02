Simon Kuper lembrou ainda que o "Football Leaks é sobretudo um assunto português"

O jornalista e escritor holandês Simon Kuper, autor de livros como "Soccernomics" e "Football Against the Enemy", defende que o Football Leaks é um caso essencialmente português, face às informações que foram reveladas por Rui Pinto nessa plataforma.

Em entrevista à agência Lusa, à margem da participação numa conferência realizada em Lisboa, o colunista do jornal Financial Times relativizou o impacto do processo no exterior, apontando apenas alguma perturbação no Manchester City e no Paris Saint-Germain.

"Muitas das revelações são acerca de Portugal e é aqui que tem o maior impacto. No exterior houve algum impacto junto do Manchester City e do PSG, que parecem ter contornado as regras do fair-play financeiro. Mas esses clubes têm advogados poderosos, muito dinheiro e grandes futebolistas, pelo que é muito complicado para a UEFA enfrentá-los. Estão, de certa forma, protegidos pelo seu poder, pelo seu sucesso e pelo seu dinheiro", afirma.

Na ótica do jornalista holandês, de 50 anos, "é difícil encontrar um impacto relevante" do caso "além de Portugal", onde Rui Pinto está detido em prisão preventiva desde março de 2019, depois de ter sido descoberto na Hungria pelas autoridades policiais, ao abrigo de um mandado de detenção internacional.

"Não estive em nenhum outro país que fale do Football Leaks como se fala aqui, porque este é, sobretudo, um assunto português", resume.