"Benfica e FC Porto como cabeças de série na Liga dos Campeões? É incrível..."

Fernando Gomes, presidente da FPF, aborda o apuramento de FC Porto e Benfica para os "oitavos" da Champions e comenta o objetivo de ver Portugal no sexto lugar do ranking da UEFA.

O momento atual do futebol português e a luta pelo sexto lugar no ranking da UEFA foram motivo de conversa numa entrevista de Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, ao jornal espanhol Marca. O dirigente diz que é "incrível o que as equipas portuguesas têm conseguido fazer em condições económicas muito desiguais" e salientou os feitos de FC Porto e Benfica que, esta temporada, apuraram-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

"Chegar ao sexto lugar no ranking da UEFA é um dos objetivos que incluímos no plano estratégico que definimos no início do ano. Não será fácil, mas com trabalho e algumas reformas creio que é possível. É incrível o que as equipas portuguesas têm conseguido fazer em condições económicas muito desiguais, com todo o respeito para os chamados clubes do big-5 [Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França]. Isso é mérito dos dirigentes dos clubes e demonstra que o fator económico é importante, mas não é absoluto, pode iludir, e os clubes portugueses conseguiram fazê-lo. Temos excelentes jogadores e treinadores", referiu Fernando Gomes.

FC Porto e Benfica foram cabeças de série no sorteio da Liga dos Campeões: "Isso é a prova do que disse atrás. Há muito mérito no trabalho que fazem os clubes portugueses. Somos excelentes no processo de formação e os resultados internacionais das nossas equipas jovens demonstram isso mesmo. Tudo isso tem ajudado no processo de valorização do nosso futebol nos últimos anos", apontou o líder da FPF.