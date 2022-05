Duas listas concorrem à direção da Académica nas eleições de 4 de junho

A Mesa da Assembleia Geral da Académica reagendou as eleições para os órgãos sociais do clube para 4 de junho, depois da anulação do ato marcado para 15 de maio devido à falta de candidatos.

Duas listas vão concorrer a todos os órgãos sociais da Académica - Organismo Autónomo de Futebol, nas eleições agendadas para 4 de junho.

O atual presidente Pedro Roxo encabeça a lista D, que candidata à Mesa da Assembleia Geral João Paulo Pinto Mendes, ao Conselho Fiscal Pedro José Peão Duarte e ao Conselho Académico Horácio Antunes.

A lista C apresenta Pedro Miguel Ribeiro como candidato a presidente da direção, Fernando Alves para a Mesa da Assembleia Geral, António Preto para o Conselho Fiscal e Luís Miguel Costa para o Conselho Académico.

As listas A e B apresentam apenas candidatura ao Conselho Académico, em listas lideradas por Pedro Miguel Andrade e João Marques, respetivamente.

O prazo para apresentar as listas a submeter a sufrágio terminou às 20h00 desta sexta-feira.

As eleições para os órgãos sociais da Briosa, inicialmente previstas para 15 de maio, vão decorrer no dia 4 de junho "ininterruptamente das 10h00 às 22h00".

A Académica é liderada há cinco anos por Pedro Roxo, que assumiu a presidência depois da saída de Paulo Almeida e venceu as últimas eleições, realizadas há três anos, contra o médico Joaquim Reis.

Os estudantes desceram à Liga 3, ao fim de 88 épocas consecutivas entre o primeiro e segundo escalões de futebol nacionais, como último classificado da II Liga de futebol, com apenas 17 pontos, fruto de apenas três vitórias e oito empates, além de 23 derrotas.