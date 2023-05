Dois jogos da Liga 3 no top-5 das assistências da jornada

V. Setúbal-Oliveira do Hospital só foi superado pelos jogos da Luz e de Guimarães, enquanto o Belenenses-Sanjoanense teve quase o dobro dos espectadores do Arouca-FC Porto

Dois jogos da última jornada da segunda fase da Liga 3 entraram para o top-5 das melhores assistências do passado fim de semana desportivo. O Vitória de Setúbal-Oliveira do Hospital, que acabou por ditar a descida dos sadinos ao Campeonato de Portugal, contou com 12 979 espectadores nas bancadas, sendo apenas superado pelos duelos da I Liga na Luz (Benfica-Braga, 60 289) e em Guimarães (V. Guimarães-Vizela, 20 031).

O Marítimo-Rio Ave contou também, com boa moldura nos Barreiros (8 641), número ligeiramente acima de outro duelo da Liga 3, no Restelo: o Belenenses-Sanjoanense, que confirmou o regresso dos lisboetas aos campeonatos profissionais, teve 8 058 espectadores.

A título de curiosidade, refira-se que o Arouca-FC Porto, que fechou a jornada num horário muito contestado pelos adeptos (segunda-feira, 21h15) teve 4 092 espectadores, apenas mais 12 pessoas do que o Académica-Moncarapachense (domingo à tarde), que nada adiantava nas contas da Liga 3.

O Varzim-Fafe registou também números interessantes (6 021), sendo ainda de salientar que no top-20 figuram dois encontros do Campeonato de Portugal: Lourosa-Vianense (2 108) e Amarante-Salgueiros (1 369). O Valadares-Benfica, da Liga feminina, contou com a presença de mais de um milhar de adeptos no estádio, número bem superior a alguns jogos da I Liga.