"Dizer que um árbitro inventa um penálti é muito grave, devia dar até 12 jogos de castigo"

Antigo árbitro espanhol Iturralde González comentou declarações de Ancelotti após o jogo do fim de semana do Real Madrid contra o Girona

O Real Madrid-Girona do fim de semana terminou 1-1, graças a uma grande penalidade muito contestada pelos merengues que levou mesmo o técnico Carlo Ancelotti a dizer que o árbitro do encontro, Melero López, tinha inventado o penálti em questão.

O antigo árbitro espanhol Iturralde González, atualmente comentador na Cadena SER e no jornal AS, reagiu nas suas rubricas e considerou as queixas de Ancelotti inadmissíveis e graves, pelo que o italiano deveria receber um castigo exemplar. "O árbitro inventou o penálti", declarou Ancelotti, que arrisca castigo de dois a quatro jogos.

"Um treinador não pode dizer que um árbitro inventa um penálti, é muito grave. O castigo seria de 4 a 12 jogos. O Comité de Arbitragem está tranquilo porque dão razão ao árbitro em todas em decisões. Sabem o que se passa. Muitas vezes riem-se quando digo que me disseram, quando comecei na arbitragem, que não es árbitro até bateres contra o 'autocarro branco'. Hoje ficou demonstrado, ontem também. Até quando se acerta, vejam o que está montado", atirou o especialista em arbitragem no programa El Larguero, da SER.

Iturralde deixou também, nas suas redes sociais, queixas quanto às imagens que são exibidas ao público, exigindo que as imagens decisivas para as decisões dos árbitros sejam mais explícitas: "Já que colocam as linhas do fora de jogo na televisão, nas jogadas como a do penálti assinalado ao Asensio gostava que pussessem também a imagem onde o árbitro decide que é mão".