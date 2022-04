Direção da FPF aprova plano estratégico para a década denominado Futebol 2030

O documento será tornado público este sábado, dia 30 de abril

A Direção da Federação Portuguesa de Futebol aprovou o plano estratégico para a década, denominado Futebol 2030, documento que resulta de uma reflexão do organismo com sócios e parceiros, segundo revelou em nota no site.

Na nota, é referido que o documento, que será tornado público no sábado, dia 30 de abril, integra um plano que define objetivos para a década e programas de transformação e evolução, que começarão a ser executados a partir da próxima segunda-feira.

A candidatura conjunta de Portugal e Espanha para receber o Campeonato do Mundo de 2030 será a única europeia a concorrer para organizar a competição, depois de o Reino Unido ter apresentado formalmente a sua candidatura à organização do Europeu de 2028, em conjunto com a Irlanda.