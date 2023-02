Diogo Abreu, médio do Sporting, dá os parabéns a Varela e tapa emblema do FC Porto

Nas redes sociais, o jogador do Sporting deixou uma mensagem de parabéns a Varela, com quem se cruzou na equipa B portista. E tapou o emblema do FC Porto.

Diogo Abreu, médio que no verão deixou o FC Porto para reforçar o Sporting, utilizou as redes sociais para dar os parabéns a Silvestre Varela, avançado com quem partilhou balneário na equipa B do FC Porto. Mas houve um detalhe que salta à vista: o jogador de 20 anos tapou emblema da fotografia que aparece na fotografia.

"Parabéns, Silvestre Varela. Obrigado por todos os bons momentos juntos e por todos os feedbacks positivos que me passaste. Um exemplo fora e dentro de campo", escreveu Diogo Abreu.

Mais tarde, o atleta eliminou a "história" colocada na rede social Instagram.