"Digo isto com humildade: sou único. Se jogasse agora, valeria 150 ou 200 milhões"

Mário Jardel recorda os números goleadores dos seus tempos como jogador e até fala sobre Lewandowski.

Com mais de 200 golos somados entre FC Porto e Sporting, Mário Jardel foi uma das grandes figuras do futebol português nos anos 90 e arranque do século XXI. É à conta desses números que o antigo avançado brasileiro considera que, se jogasse nos dias de hoje, valeria entre 150 e 200 milhões de euros.

"Acho que entrei para a história, sou único. E digo isto com humildade. O Lewandowski é o único jogador que faz 55 ou 60 golos por ano e eu fiz isso durante seis ou sete anos seguidos. Então, se jogasse hoje, valeria 150 ou 200 milhões [de euros]. Espero poder captar um Jardel da vida e poder vender", começou por afirmar Jardel, em declarações à margem do Lisboa Belém Open, esta quarta-feira.

O ex-jogador de dragões e leões falou ainda sobre "os erros do passado", vincando a vontade de voltar a trabalhar em solo português:

"Estou muito orgulhoso [do que fiz]. Todos se recordam do mau momento que passei. É como se fosse um livro, com uma página má e outra boa. Mas toda a gente erra nesta vida. Temos é de não persistir no erro. Hoje em dia estou bem e, quem sabe, poderei voltar a trabalhar em Portugal", finalizou Mário Jardel.