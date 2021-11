DGS emite comunicado acerca do que aconteceu no Belenenses-Benfica

Neste domingo, a Direção-Geral da Saúde (DGS) comentou o sucedido no Belenenses-Benfica, da 12.ª jornada da Liga Bwin.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) emitiu um comunicado, este domingo, a reagir ao polémico jogo entre Belenenses e Benfica, referente à 12.ª jornada da Liga Bwin e que foi disputado no sábado. A DGS explica que "compete à Autoridade de Saúde local a investigação epidemiológica de casos de infeção por SARS CoV-2/COVID-19 para a implementação de medidas de prevenção e controlo, de modo a interromper cadeias de transmissão da infeção".

"A Autoridade de Saúde e a DGS não se pronunciam sobre a realização de jogos, quer sejam de futebol ou de outro desporto", pode ler-se na nota.

Leia o comunicado da Direção-Geral da Saúde:

"Na defesa e proteção da Saúde Pública, compete à Autoridade de Saúde local a investigação epidemiológica de casos de infeção por SARS CoV-2/COVID-19 para a implementação de medidas de prevenção e controlo, de modo a interromper cadeias de transmissão da infeção.

Esta investigação é operacionalizada através da realização do inquérito epidemiológico aos casos de infeção por SARS-CoV-2 / COVID-19, com recolha de informação clínica e epidemiológica. O inquérito epidemiológico inclui ainda o rastreio de contactos dos casos, sendo feita uma avaliação e estratificação de risco dos mesmos, encaminhamento para isolamento dos casos identificados e contactos de risco, nos termos das Normas da DGS, e de acordo com a avaliação da Autoridade de Saúde.

Para este trabalho, é fundamental a cooperação individual, dos casos e dos seus contactos, colaborando nos inquéritos epidemiológicos e na adoção das medidas de prevenção e controlo determinadas pela Autoridade de Saúde local decorrentes da investigação epidemiológica.

A Autoridade de Saúde e a DGS não se pronunciam sobre a realização de jogos, quer sejam de futebol ou de outro desporto."

O jogo entre Belenenses e o Benfica terminou aos 48 minutos, pelo facto de a equipa azul, que começara com nove atletas, devido a um surto de covid-19 que assolou o plantel, ter ficado sem o número mínimo de atletas.

O Belenenses reatou o desafio, no Jamor, com sete elementos e, três minutos após começar a segunda parte, um jogador lesionou-se, o que obrigou ao fim do encontro, por o conjunto não ter, sequer, atletas suplentes no banco.

Aquando do final, o Benfica vencia por 7-0, resultado homologado pela Liga Portugal, com golos de ​​​​​​​Kau (minuto 1), na própria baliza, Seferovic (14 e 39, de grande penalidade), Weigl (27), Darwin (32, 34 e 45), no jogo 600 de Jorge Jesus na Liga Bwin.