A conferência Thinking Football decorreu entre sexta-feira e hoje, no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, organizada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

Numa reflexão acerca do choque das mudanças após o final da carreira de futebolista, durante a conferência Thinking Football, o ex-guarda-redes de Braga, Benfica e Aves Artur Moraes explicou que o jogador tem a "vida facilitada" e que a habituação à falta de apoio dos clubes pode ser difícil numa fase inicial.

"Durante a minha vida toda, faziam tudo para mim. Se o jogador de futebol vai jogar a Paris, dizem-te onde tens o avião, dão-te o bilhete, depois vão-te buscar no autocarro, carregam-te a mala e levam-te à porta do hotel. Chegas ao hotel, nem há necessidade de sair do autocarro e já tens o 'check-in' feito. Depois, vais para o quarto, deitas-te na cama e reclamas. Não é a vida real e hoje a coisa que me dá mais prazer é ir em viagem e fazer tudo", confessou o antigo guarda-redes.

