Depois do FC Porto-Boavista, Tiago Martins e o VAR ficam fora das nomeações

Árbitro do dérbi foi muito contestado pelo FC Porto. Nuno Almeida, que desempenhou as funções de videoárbitro, também não foi nomeado para qualquer jogo deste fim de semana.

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou, esta quinta-feira, as nomeações dos árbitros para os jogos da Liga Bwin, Liga SABSEG e Liga 3. Tiago Martins, que na semana passada apitou o FC Porto-Boavista, e Nuno Almeida, que desempenhou as funções de videoárbitro no mesmo encontro, não foram designados para qualquer jogo deste fim de semana. Ao contrário do que O JOGO erradamente noticiou, também não estará presente no V. Guimarães B-Fafe, da Liga 3, no papel de quarto árbitro. Nessa partida estará um juiz com o mesmo nome, o que originou o lapso.

Esta decisão do CA surge numa altura em que Tiago Martins tem sido contestado. Na jornada oito, o juiz em questão foi VAR no FC Porto-Paços de Ferreira. No final desse encontro, Sérgio Conceição, treinador dos dragões, criticou o facto de o VAR não ter revertido a decisão do árbitro Manuel Mota, que nos últimos momentos do jogo expulsou Taremi por alegada simulação na área pacense.

Estas declarações do treinadores provocaram, inclusive, uma participação da APAF.

Duas jornadas depois, novamente no Estádio do Dragão, Tiago Martins apitou o dérbi da Invicta com o Boavista, que os da casa venceram por 4-1. Nesse jogo, Sérgio Conceição voltou a fazer críticas na conferência de imprensa, agastado com a atuação da equipa de arbitragem liderada por Tiago Martins, nomeadamente em lances em que a equipa azul e branca ficou a reclamar a marcação de grandes penalidades sobre Taremi e Evanilson - lances esses que a generalidade dos analistas de arbitragem considerou terem sido mal avaliados pelo árbitro de Lisboa.

Mais uma vez, o treinador portista viu a APAF avançar com uma participação.

Os especialistas do Tribunal O JOGO consideram, no que toca a opiniões unânimes, que ficaram duas grandes penalidades por assinalar: ao minuto 23, num lance entre Abascal e Evanilson, e aos 52', com o mesmo Abascal, mas aqui num duelo com Taremi. De acordo com Jorge Coroado, José Leirós e Fortunato Azevedo, ficou ainda por exibir um cartão vermelho a Javi García aos 70'.