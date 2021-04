Depois de ter estado no centro da polémica, José Faria deixa sub-23 do Leixões

SAD leixonense anunciou a saída do treinador.

A SAD do Leixões comunicou esta segunda-feira que acertou a saída do treinador José Faria da equipa de sub-23, por mútuo acordo.

Na terça-feira, será outro técnico a orientar a formação de Matosinhos frente aos sub-23 do Benfica, nos quartos de final da Taça Revelação.

José Faria já tinha estado perto da saída em março, para o Ac. Viseu, mas a administração da sociedade leixonense convenceu o treinador a ficar ao leme da equipa que ficou em segundo lugar na Liga Revelação 2020/21, atrás do campeão Estoril.

Os acontecimentos registados no final do encontro decisivo do campeonato de sub-23 - que envolveram comentários polémicos do treinador, que visou Sofia Oliveira, comentadora do Canal 11 -, terão acelerado a saída de Faria do Leixões.

"Ao José Faria, agradecemos todo o profissionalismo que dedicou ao Leixões desde a primeira hora, desejando-lhe os maiores sucessos desportivos e pessoais", pode ler-se no Facebook da SAD do Leixões.