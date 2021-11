Deco sobre as buscas: "Não estou implicado nesta operação"

Em declarações à edição online do jornal Mundo Deportivo, o antigo internacional português esclareceu que apenas lhe pediram para entregar documentos

Deco esclareceu as buscas levadas a cabo esta quarta-feira pela Polícia Judiciária e a Autoridade Tributária na sua empresa de representação de jogadores.

Em declarações à edição online do jornal Mundo Deportivo, o antigo internacional português esclareceu que apenas lhe pediram para entregar documentos.



"Não estou implicado nesta operação, é uma investigação vinculada com os clubes. A mim, só me vieram pedir os documentos», garantiu.

Deco está, inclusivamente, em Barcelona, onde assistiu ao jogo com o Benfica.



Recorde-se que o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) anunciou terem sido feitas, esta quarta-feira, cerca de 20 buscas em instalações de Sociedades Anónimas Desportivas (SAD), empresas e escritório de advogados. Em causa estiveram as instalações das SAD de Braga e Vitória de Guimarães, tendo depois sido avançado também que terão sido realizadas buscas aos escritórios da empresa de Deco, assim como da Gestifute, empresa liderada por Jorge Mendes.