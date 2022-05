Debate em Gaia sobre violência no desporto: "Prevenir e sensibilizar para um desporto melhor"

Dia 2 de julho em Mafamude (Gaia)

A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, a "Talentos de Campeão AD - Sports Concept" em parceria com a Universidade da Maia e o Instituto Politécnico da Maia, promovem, no dia 2 de julho, um debate enquadrado no plano de formação desportiva municipal para o ano de 2022, intitulado "Violência no Desporto: Prevenir e sensibilizar para um desporto melhor".

Segundo a organizção, "são várias as evidências científicas, internacionais e nacionais, que demonstram a possível existência de violência física, psicológica, social e/ou sexual contra atletas, sendo muitos casos silenciados ou normalizados". De igual forma, acrescenta, "verificam-se casos sistemáticos de violência entre adeptos, inclusivamente no contexto da formação". "Com o presente debate, pretende-se aumentar a consciencialização de todos os participantes para a prevenção dos riscos inerentes ao envolvimento no desporto e sensibilizar para uma prática desportiva mais segura e saudável".



O moderador do debate será Jorge Gabriel (apresentador de televisão) e os convidados de painel serão Cláudia Pinheiro (UMAIA, observatório Nacional da Violência Contra Atletas), Paulo Costa, vice-presidente do Conselho de Arbitragem da FPF, José Neto, da Universidade da Maia, e Sara Moreira, atleta do Sporting Clube de Portugal.