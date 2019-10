Darlene e o penálti ao Sporting na Luz: "Passou um filme na minha cabeça, mas deu certo"

Capitã encarnada apontou o segundo golo que sentenciou o primeiro dérbi oficial, mas lembra que o fantasma do falhanço com o Braga na Supertaça lhe ocorreu. Com assistência recorde, a camisola sete diz que o coração e as pernas tremeram ao pisar o relvado da Luz

Darlene é indiscutivelmente uma das melhores jogadoras da liga portuguesa. A capitã do Benfica bisou frente ao Sporting, derrotado na Luz por 3-0 e voltou a ser um dos motores do ataque encarnado. Com o resultado em 1-0, teve oportunidade de bater o penálti que sentenciou a partida, mas antes do remate, Darlene confessou que o fantasma do castigo máximo desperdiçado com o Braga na Supertaça, pairou.

"Não vou mentir. Naquela hora passou um filme na minha cabeça, mas as minhas parceiras deram confiança, bem como o treinador. Todos os dias treino e coloco a bola de um lado e do outro. Quando peguei na bola, fechei os olhos, defini um lado para bater e deu certo", explicou a atacante que em 2018/19 marcou 109 golos! Até onde pode ir a brasileira que já soma uma dezena esta época? "É difícil dizer. Estou a jogar numa posição diferente este ano, mas trabalho para que todos jogos e treinos corram bem, independentemente de marcar. Importa é vencer", afirmou.

Agora mais recuada e municiadora das avançadas, Darlene diz estar a encaixar bem no esquema implementado por Luís Andrade e elogiou a qualidade coletiva. "Desde trás que a equipa é muito boa, como na frente e no meio. Jogo no meio, então tem de ser um meio-campo bom também (risos). Somos uma equipa completa da defesa até à frente e o ataque está de parabéns. Estamos unidas", referiu a atacante de 29 anos.

"Deu tudo certo, estávamos bastante confiantes quando entrámos e não esperávamos que fosse uma vitória alargada por três golos", completou Darlene que em 2019/20 só não marcou mesmo na Supertaça, diante do Braga. Pese a liderança isolada, Darlene recusa colocar apenas Benfica, Braga e Sporting na luta pelo título. "Não, há mais equipas com capacidade. Já vencemos Braga e Sporting, mas agora é pé no chão e passo a passo", sublinhou a jogadora que fez o 3-0, num momento de classe após abertura sensacional de Andreia Faria. "Vi-a sair [Patrícia Morais] e imaginei fazer aquilo. É fruto do meu trabalho e da qualidade que tenho. Feliz com o golo e espero ajudar em mais jogos com golos bonitos", frisou.

Questionada sobre o recorde de assistência em jogos oficiais, Darlene não escondeu a emoção por jogar na Luz. "Não foi fácil, é uma ansiedade muito grande, o coração treme, as pernas tremem... É difícil, mas positivo. Foi o primeiro dérbi para muitas de nós e esperamos poder voltar um dia a jogar aqui", disse a goleadora.