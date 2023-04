Daniel Carriço anuncia ponto final na carreira: "Sou realmente um privilegiado"

Venceu quatro edições da Liga Europa pelo Sevilha. Em Portugal notabilizou-se ao serviço do Sporting.

Daniel Carriço anunciou esta sexta-feira o ponto final na carreira de futebolista profissional. Numa mensagem publicada nas redes sociais, o agora ex-central deu conta do fim, aos 34 anos, de um percurso onde se destacam as passagens por Sporting e Sevilha, clube onde conquistou quatro edições da Liga Europa.

"Chegou o dia de vos anunciar que termino a minha carreira enquanto jogador de futebol profissional. Sou realmente um privilegiado por ter realizado o meu sonho! O futebol deu-me os melhores momentos da minha vida, muitas conquistas e muitas emoções inesquecíveis. Obrigado a todos os clubes que representei: GD Estoril Praia, Sporting Clube de Portugal, SC Olhanense, AEL Limassol FC, Reading FC, Sevilha FC, Wuhan Zall FC, UD Almería. Foi uma honra vestir a vossa camisola!", pode ler-se.

"Obrigado à Federação Portuguesa de Futebol, por ter-me permitido jogar com as cinco quinas ao peito. Representar o meu país foi o realizar de um sonho de criança. Foi uma honra e um orgulho! Um agradecimento especial para a minha família, que foi parte fundamental de todo o meu sucesso, pois foi a minha inspiração para superar todas as adversidades. Quero agradecer também a todos os que me acompanharam nesta caminhada desde os meus oito anos de idade e me ajudaram a evoluir como jogador e como ser humano", completou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Daniel Carriço (@dani6sfc)

Ao serviço do Sporting, Carriço conquistou uma Taça de Portugal e uma Supertaça. Representou a Seleção Nacional numa ocasião, num particular com a Itália, realizado em 2015.