Da Liga Revelação para outros palcos: um salto para quase 20 jogadores

Todas as equipas do apuramento de campeão têm jogadores que passaram para os seniores.

Criada há três anos, a Liga Revelação é uma competição pensada para dar palco aos jovens. Esta temporada, e analisando apenas os clubes que disputam a fase de Apuramento de Campeão, todas os emblemas já tiveram atletas (até aos 23 anos) chamados à formação principal, quer estejam a competir na I ou II Ligas.

Das seis equipas que lutam pelo título - Estoril, Marítimo, Belenenses, Leixões, Braga e Famalicão -, são os madeirenses quem dá mais oportunidade ao talento jovem. Da lista de sete jogadores já convocados, seis tiveram hipótese de ser entrarem em campo, com destaque para Léo Andrade. O central, 22 anos, começou na Liga Revelação, mas rapidamente deu o salto para a equipa principal e agarrou a oportunidade. Os oito jogos realizados nesta prova foram a rampa de lançamento do brasileiro que agora, na I Liga, soma 12 jogos e um golo. Não esquecendo ainda o avançado Kibe - melhor marcador da Liga Revelação, com dez golos -, e que também já deu o salto. Ainda na I Liga, e passando agora para o Braga, há também um jovem talento a dar nas vistas. O avançado Rodrigo Gomes já foi chamado por Carlos Carvalhal por seis ocasiões - a primeira diante do Tondela, em outubro - e a partir daí teve mais oportunidades. Ainda assim, tem continuado na Liga Revelação onde brilha, mas sempre com Carvalhal atento e pronto a chamá-lo para o ataque. De resto, o Braga até é a equipa que menos convoca jogadores dos sub-23; para além de Rodrigo, só Zé Pedro e Bernardo Couto foram chamados, mas sem serem utilizados.

Em Famalicão, a história é diferente e há dois jogadores que, apesar de oscilarem entre os sub-23 e a equipa principal, já deram nas vistas e fizeram alguns jogos no principal escalão: o guarda-redes Luiz Júnior e o médio João Neto. No caso do guardião, com nove jogos disputados, continua firme na titularidade, mesmo depois de os minhotos terem trocado de treinador (João Pedro Sousa por Silas). De realçar, ainda, o caso do Belenenses que chamou os irmãos Luca Van Der Gaag e Jordan Van Der Gaag à equipa principal, mas só competiram na Taça de Portugal.

No entanto, o talento não tem divisões e na II Liga a competitividade está cada vez maior, que o diga o Estoril. O conjunto da Linha perdeu a liderança no segundo escalão mas mantém, em simultâneo, o primeiro lugar no grupo de Apuramento de Campeão. Um ano em que as coisas estão a sair bem aos canarinhos e há dois jogadores que garantiram lugar às ordens de Bruno Pinheiro: o médio Bernardo Vital e o avançado Chiquinho. Este último, com 21 anos, já realizou mais jogos na II Liga do que na Liga Revelação. Por fim, a principal nota no Leixões vai para o defesa Antor Rucker e para o médio Rodrigo Ferreira. O dianteiro, 20 anos, foi chamado para oito jogos e garantiu um lugar entre os seniores. Contas feitas, são 19 os atletas que foram chamados a jogo, quer seja na I ou II Liga ou até nas Taças. No entanto, muitos outros já foram convocados [ver infografia abaixo].