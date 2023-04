Da fuga de Saravejo a herói e craque de Famalicão e Vitória: "O primeiro jogo foi dececionante"

"O primeiro jogo foi dececionante, uma goleada em casa sofrida pelo Famalicão, diante do Vitória", diz Dane Kupresanin

Dane Kupresanin, nome mítico do futebol portuguẽs entre 1991 e 1996, fazendo uma época em Famalicão e quatro no Vitória. Médio jugoslavo, sangue bósnio, de talento estonteante, de pauta na mão, coordenadas imaculadas e precisas, guiando jogadas e desferindo remates apoiados por gps. Dane formou a dupla bósnia do Famalicão com Barnjak, antes de conhecer uma constelação de craques em Guimarães. Com Famalicão e Vitória a cruzarem-se, amanhã, Dane Kupresanin, hoje com 56 anos e taxista em Londres, respondeu ao JOGO, desenvolvendo as suas memórias entrelaçadas com uma nostalgia difícil de interromper.

"Gostei muito do meu tempo em Portugal. Tudo foi muito positivo, a única parte negativa foi a gravidade das lesões que sofri enquanto jogava. Quando cheguei, comecei em Famalicão, o meu primeiro clube fora da Jugoslávia, e um clube que me relançou. Foi uma época muito especial para mim, gostei de jogar com todos os jogadores e os dirigentes foram muito simpáticos e sempre me trataram com respeito. O melhor de tudo foram os fãs, sempre positivos, encorajaram-me e fizeram-me realizar os sonhos futebolísticos", documenta Dane, que se estreou precisamente contra o Vitória num embate de má memória com futuros companheiros a arrasarem.

"O primeiro jogo que fiz foi contra o Guimarães, fomos derrotados em casa por 1:4.. Foi um começo muito dececionante mas motivou a nossa equipa. Depois de alguns jogos tudo começou a melhorar, comecei a sentir-me mais confortável e confiante no futebol e a acreditar em mim", confessa o antigo médio, que também fez o gosto ao pé em variadíssimas ocasiões, vendo os 9 golos pelo Famalicão premiados com saída para uma equipa de dimensão europeia.

"O Famalicão sempre terá um lugar especial no meu coração, desde o meu início tive um apoio inacreditável de todos. Avancei para Guimarães onde estive quatro anos e também conheci momentos especiais. Nasceu aí um filho, então tudo o que envolveu esses anos foi marcante", afere, enfatizando a classe que se apoderava da equipa vimaranense nessa altura. Havia Dimas, Paulo Bento, N'Dinga, Basaúla, Pedro Barbosa ou Ziad. Marinho Peres treinava.

"Fiquei muito impressionado com a forma como o Vitória jogava. Era uma verdadeira equipa, todos os jogadores davam tudo de si com muita liberdade e diversão. O futebol era ofensivo e atraente. Lembro a rivalidade evidente com o Braga e também com o Famalicão. Era uma equipa inspirada para esses jogos também, adorava sentir essa paixão extra dos adeptos", recorda Dane Kupresanin, herói de um 3-0 à Real Sociedad, jogo em que bisou.

Afastado de Portugal há longa data, o antigo médio mantém os seus antigos clubes no radar.

"Acompanho todos os clubes em que joguei, gosto de vê-los vencer, mas, honestamente, não acompanho tão proximamente. Mas eu adoro Portugal, ocupa um lugar muito especial no meu coração e volto muitas vezes para passar férias no Algarve com a minha família", conta. Juntando as duas passagens pelos clubes minhotos, o bósnio percorre alguns dos amigos.

"Lembro-me de quase todos, os mais marcantes em Famalicão foram o Porfírio Amorim, Lula, Menad, Barnjak, Lito e Secretário. No Vitória Dimas, Basílio, Pedro Barbosa, Basaúla, Tanta, Pedro Martins e José Carlos. Mas envio saudações para todos, sem exceção, e também para técnicos e diretores", exprime Dane, rebobinando, por fim, as circunstâncias que o fizeram chegar a Portugal em 1991 num período em que se desmoronava a velha Jugoslávia.

"Antes de vir para Portugal, jogava no FC Sarajevo, da cidade onde levava tempo a residir. Éramos, então, uma das melhores equipas da Jugoslávia, jogadores excelentes, o espírito estava muito alto e eu era o capitão. Não tinha como pensar em sair. Porém, devido ao início da guerra e à conturbada situação do país, decidi que o melhor seria mudar-me e seguir a minha carreira em outro lugar. Recebi um convite de Josip Skoblar, treinador do Famalicão, para assinar um contrato de dois anos. Ponderei e decidi ir em frente e aceitar a oferta. Fiquei só um ano, seguiu-se o interesse do Vitória entre outras ofertas de Portugal. Aceitei por causa do estilo de jogo, agradava-me muito e os adeptos também eram inspiradores no seu apoio. Não me enganei!", recorta.