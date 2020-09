Covid-19: Liga e médicos dos clubes reunidos de emergência

Encontro está a ser feito por videoconferência.

Os responsáveis médicos dos clubes dos dois campeonatos profissionais foram na noite de sexta-feira convocados pela Liga para uma reunião de emergência, que está a ser realizada desde as 10h00 deste sábado. O encontro está a ser feito por videoconferência.

A Liga estará a explicar as razões que levaram o Delegado de Saúde de Chaves a aconselhar o cancelamento do jogo de ontem, sexta-feira, dos flavienses em casa do Feirense.

A Liga informou ainda que na segunda-feira irá reunir-se com António Lacerda Sales, secretário de Estado da Saúde, pelas 15 horas.