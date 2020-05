Cova da Piedade lança ataque cerrado a Proença e ameaça com tribunais

Clube que foi despromovido da II Liga vai "responsabilizar pessoalmente" o presidente da Liga pelos "factos que levaram à decisão de acabar" com a prova.

A SAD do Cova da Piedade emitiu esta quinta-feira um comunicado no qual anuncia a intenção de "responsabilizar pessoalmente" Pedro Proença "pelos factos ocorridos na reunião da Direção da Liga, que levaram à decisão tomada de acabar com o campeonato da II Liga, no seio da qual veio a conduzir aquela reunião de forma a condicionar o seu resultado, com o recurso a expedientes reprováveis e violadores da lei".

O clube que viu confirmada a despromoção ao Campeonato de Portugal ameaça mesmo com recurso aos tribunais: "Por essa razão e por todas as demais já conhecidas publicamente, vindo a manter-se pela Direção a cobertura às ilegalidades e os ilícitos cometidos, o recurso aos Tribunais será inevitável", acrescentam os piedenses, que acusam o presidente da Liga de ter "agendas paralelas":

"Entende o Cova da Piedade, que, pelo interesse público a que obedecem, a Direção da Liga e o seu presidente devem respeito ao Estado de Direito, ao povo português e aos clubes, que são a razão da sua existência, pelo que a confirmar-se o mais recente episódio, agora tornado público, protagonizado pelo sr. Pedro Proença revela uma personalidade napoleónica, com agendas paralelas, e em busca de um protagonismo pessoal (e porventura populista) em tempos de crise, totalmente divorciado das suas funções e das atribuições legais que a sua conduta deveria respeitar", pode ler-se no comunicado.

De recordar que, para esta quinta-feira (18h00), está marcada uma reunião entre Proença e os presidentes dos clubes profissionais, que pretendem confrontar o líder da Liga com questões relacionadas com a sua atividade durante esta fase inédita no futebol português, especialmente o caso de uma iniciativa - à qual alude o Cova da Piedade - sua, quando escreveu ao Governo e ao Presidente da República a sugerir a transmissões de jogos em sinal aberto, envolvendo a RTP, sem que antes tenha conversado com os clubes e com os operadores que são proprietários dos direitos televisivos, nomeadamente a NOS e a Altice, assim como a Sport TV e a BTV (canal do Benfica).

Leia o comunicado do Cova da Piedade na íntegra:

"O Clube Desportivo Cova da Piedade - Futebol SAD vem pelo presente tornar público e no momento em que outros Clubes vêm insurgir-se e colocar em causa a postura e os atos do Presidente da Liga de Clubes Sr. Pedro Proença, pela existência de uma agenda pessoal e paralela àquela que seria do conhecimento dos vários Clubes da Primeira Liga, confirmar a sua intenção de responsabilizar pessoalmente o Presidente Pedro Proença pelos factos ocorridos na reunião da Direção da Liga, que levaram à decisão tomada de acabar com o Campeonato da Segunda Liga, no seio da qual veio a conduzir aquela reunião de forma a condicionar o seu resultado, com o recurso a expedientes reprováveis e violadores da lei.

Por essa razão e por todas as demais já conhecidas publicamente vindo a manter-se pela Direção a cobertura às ilegalidades e os ilícitos cometidos, o recurso aos Tribunais será inevitável, atenta a sua gravidade, consequências e a relevância da moldura aplicável.

Entende o Clube Desportivo Cova da Piedade - Futebol SAD, que pelo interesse público que obedecem, a Direção da Liga e o seu Presidente devem respeito ao Estado de Direito, ao Povo Português e aos Clubes, que são a razão da sua existência, pelo que a confirmar-se o mais recente episódio, agora tornado público, protagonizado pelo Sr. Pedro Proença, revela uma personalidade napoleónica, com agendas paralelas, e em busca de um protagonismo pessoal (e porventura populista) em tempos de crise, totalmente divorciado das suas funções e das atribuições legais que a sua conduta deveria respeitar.

O Clube Desportivo Cova da Piedade - Futebol SAD vai por todas as razões que lhe assistem, repor a legalidade e responsabilizar quem tem que ser responsabilizado até às mais últimas consequências".