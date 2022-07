Couceiro questionou comunicado da Liga: "Redação pouco feliz e suscetível de gerar dúvidas"

A questão da ratificação do Regulamento de Disciplina da Liga levou a que José Couceiro, representante da FPF na Direção da Liga, escrevesse ao presidente do organismo que gere o futebol profissional

José Couceiro, diretor técnico das Seleções Nacionais e representante da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na Direção da Liga Portugal escreveu a Pedro Proença, presidente deste último organismo, a questionar a redação de um comunicado onde é visado, na sequência do caso que implicou o recuo esta sexta-feira confirmado em sede regulamentar das competições profissionais.

A 30 de junho, um dia depois da suspensão da ratificação dos regulamentos de Disciplina e de Arbitragem na Assembleia Geral da FPF, cujas normas contestadas acabaram ontem retiradas, chegou às mãos de Pedro Proença uma missiva assinada por Couceiro, a cujos conteúdos O JOGO teve acesso, onde considera "uma redação pouco feliz e suscetível de gerar dúvidas" um excerto do comunicado da Liga, do dia anterior (29 de junho), que referia: "Apesar de ter estado presidente nas duas reuniões da Liga onde a questão foi discutida, também a FPF levantou dúvidas".

Ora, sendo José Couceiro o representante federativo no órgão diretivo da Liga, este dirigente entendeu recordar Proença de que antes da reunião da Direção que aprovou as propostas de alteração regulamentar - da qual se ausentou, como é hábito, por não votar assuntos que tenham que subir à Direção ou AG da FPF -, a direção jurídica da FPF, a seu pedido, "teve a preocupação de explicitar" junto da sua congénere da Liga que a visão sobre as matérias "não coincidia", especificamente no que dizia respeito ao Regulamento Disciplinar para 2022/23.

Escreve ainda ter lembrado, já durante a reunião, que essa visão "tinha sido partilhada antes, sublinhando, nomeadamente, a questão referente às seleções". E, por fim, que, aquando da votação, se ausentou da sala, "pelo que as mesmas, em momento algum", mereceram a sua "concordância ou voto favorável".

Relativamente ao facto de a Liga ter manifestado surpresa por ter recebido informações no próprio dia da AG da FPF, refere que tal podia não ter acontecido "se o presidente da Liga tivesse conseguido marcar presença na reunião da Direção da FPF, na véspera" da AG da Federação. Refira-se que Proença tem assento no quadro diretivo federativo, por ser, por inerência, vice-presidente da FPF. O líder do futebol refira-se, justificou essa ausência por se encontrar fora do país, apurou O JOGO.