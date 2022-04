Proença garante que a Liga vai "continuar implacável" no licenciamento dos clubes

Redação com Lusa

Garantia de Pedro Proença, presidente da Liga, esta quarta-feira.

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) vai continuar a "ser implacável" no licenciamento das competições e "exigente" nos modelos financeiros que regem as sociedades desportivas, garantiu esta quarta-feira e o seu presidente, Pedro Proença.

"Continuaremos a ser implacáveis quanto ao licenciamento das competições profissionais e exigentes nas infraestruturas e nos modelos financeiros que regem hoje as sociedades desportivas", referiu Proença, na abertura das Jornadas Anuais 2021-22 da LPFP, que decorrem no auditório do Estádio José Alvalade, em Lisboa.

O presidente da Liga assegurou que o novo Manual de Licenciamento "segue as boas práticas internacionais", nomeadamente o novo modelo de sustentabilidade da UEFA, que limita os gastos com salários, transferências e taxas de empresários a 70% das receitas dos clubes.

Pedro Proença considerou que o "futebol em Portugal vive uma alteração clara e objetiva do paradigma" na qual se inclui o "modelo de centralização dos direitos audiovisuais" que a Liga está a discutir.

O presidente da LPFP classificou as Jornadas Anuais como "um projeto essencial para o crescimento sustentável", que ao longo de oito meses juntou vários grupos de trabalho em nove temas: competições, conteúdos e media, marketing, financeiro, jurídico, prevenção e segurança, tecnologia, responsabilidade social e planeamento estratégico.

Na abertura das Jornadas, nas quais estão representadas as 34 Sociedades Anónimas Desportivas (SAD) das duas competições profissionais, Pedro Proença lembrou que o futebol "é responsável por 0,25% do PIB e pelo pagamento de impostos de 190 milhões", dados que, considerou, "obrigam a indústria a refletir e modernizar-se".

"Mantemo-nos focados na aposta da internacionalização da marca Liga Portugal, e não abdicaremos do combate à violência, intolerância e xenofobia", disse Proença, lembrando que no próximo mês de novembro "a iniciativa Thinking Football proporcionará diversos debates em torno de temáticas estruturantes da indústria do futebol".