Contas da Liga e permuta de edifício aprovadas em Assembleia Geral

Permuta de edifício para nova sede aprovada por maioria.

As contas do exercício 2019/20 da Liga de Clubes foram aprovadas por unanimidade, esta quarta-feira, na assembleia geral ordinária do organismo, que decorre no Porto.

A Direção de Pedro Proença apresentou um resultado positivo na ordem do 1,26 milhão de euros, acima do 1,022 previsto no início da temporada anterior, apesar dos efeitos da pandemia no último terço da época passada.

Assim, pelo quinto ano consecutivo a Liga fechou as contas com sinal positivo. Num ano diferente de todos os outros, a Liga manteve a linha orientadora que traz desde 2015/16 e reduziu o passivo contingente em mais de 2,5 milhões de euros. Nos últimos cinco anos, a média anual desta redução fixou-se nos dois milhões.

Já sobre a questão da permuta de edifício para a construção de nova sede, a proposta foi aprovada por maioria. A obra, que arranca em julho de 2021 e prevê-se terminar em 2023, terá um custo de 17 milhões de euros. O JOGO sabe que a maior parte desse custo será suportado por um financiamento bancário.