Consequências da Taça: Braga na Liga Europa e Vitória na Conference League

O FC Porto bateu (3-1) o Tondela na final da Taça de Portugal e dessa forma influenciou a presença portuguesa nas provas europeias de 2021/22

O campeão FC Porto conquistou a Taça de Portugal, 18.ª do seu historial, depois de vencer na final o Tondela, por 3-1, e conseguiu a nona dobradinha, juntando os dois títulos mais importantes a nível interno.

Com esta vitória portista, e consequente derrota do Tondela, beneficiam ainda dois clubes minhotos. O Braga, quarto classificado na Liga Bwin, competirá na Liga Europa da próxima temporada, enquanto o Vitória de Guimarães, que foi sexto atrás do Gil Vicente, junta-se aos gilistas na Conference League.