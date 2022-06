Conselho de Disciplina da FPF aplica suspensão de dez meses a Fernando Madureira

Líder da claque Super Dragões não poderá entrar em recintos desportivos durante dez meses. Castigo começa a ser aplicado no início da próxima época.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aplicou uma suspensão de dez meses a Fernando Madureira, dirigente do Canelas e líder da claque Super Dragões, afeta ao FC Porto.

No total, são 315 dias de suspensão e uma multa de 3570 euros. De acordo com o regulamento disciplinar da FPF, o castigo só começará a ser aplicado no início da próxima época.

De recordar que o "Macaco Líder" tinha já sido suspenso em janeiro - por infração cometida enquanto dirigente do Canelas, que milita na Liga 3 -, mas continuou a marcar presença nos jogo do clube gaiense e a pena foi agora agravada.

Fernando Madureira e o Canelas recorreram do castigo para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).