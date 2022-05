"Consegui festejar dois ou três minutos no fim do jogo, mas já estou focado na segunda mão"

Redação com Lusa

Declarações de Vítor Campelos, treinador do Chaves, após a vitória por 2-0 na receção ao Moreirense, na primeira mão do play-off de acesso à Liga Bwin.

Já a pensar na segunda mão: "Consegui festejar dois ou três minutos no fim do jogo, mas já estou focado para saber o que temos de melhorar para ultrapassar o próximo jogo. Temos que encarar o jogo como se estivesse 0-0 e encarar dessa forma o Moreirense que é muito valoroso e provou isso hoje. Demos uma boa resposta, mas temos ainda 90 minutos para jogar e discutir o nosso objetivo."

Estratégia para a segunda mão: "Devemos ser inteligentes e jogarmos da mesma forma. Sabemos e vimos que o Moreirense joga direto, procura bolas paradas e temos de ser uma equipa que pressione para não permitirmos isso. É um adversário de enorme valor. Teremos de ser um Chaves no nosso melhor para fazermos um jogo muito sério, muito responsável. O que nos caracteriza é que procuramos ser a extensão do povo flaviense, de todos os transmontanos dentro de campo. É um povo de trabalho e que acredita muito nas capacidades que tem."

Como recuperou o grupo da não subida direta: "Quem está atento ao Chaves e viu a nossa caminhada, verificou que em determinada altura da época tivemos alguns jogos menos conseguidos por motivos de lesão e covid-19. Foi uma época extremamente difícil, com grupos de treino diferentes. Quando conseguimos trabalhar juntos, mais tarde, ficamos um grupo forte, todos unidos. Os jogadores sentiram isso e foi feito um trabalho de acreditar. Conquistámos 18 vitórias no campeonato e só uma equipa com qualidade pode fazer isso."

Boa resposta frente ao Moreirense: "Hoje, tínhamos de realizar um jogo de superação, com enorme atitude competitiva e os jogadores deram uma boa resposta, acreditam neles mesmos e uns nos outros."