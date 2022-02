Conhecidos mais três oradores do Thinking Football 2022

Evento ganha forma com três nomes anunciados nesta quinta-feira: Vicente Portal, Simon Oliveira e Oliver Seitz

Vicente Portal, Simon Oliveira e Oliver Seitz são os três nomes mais recentes entre o conjunto de oradores que vão participar no Thinking Football, no Porto.

Vicente Portal integra desde 2021 o departamento de scouting do Southampton, emblema que milita na Premier League. O observador, que também passou por Aves e Famalicão, está responsável por Portugal, Espanha e o mercado sul-americano.

Simon Oliveira é "Diretor-Geral e Fundador da KIN Partners, uma das empresas líderes em talento e PI criativa no Desporto e Entretenimento". Colaborou no passado com nomes como David Beckham ou Lewis Hamilton.

Oliver Seitz é "responsável de Business Intelligence na United World e professor no curso Football Business, na Johan Cruyff Institute - FC Barcelona".