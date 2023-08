Conhecido o árbitro nomeado para a Supertaça entre Benfica e FC Porto

Luís Godinho foi o escolhido para arbitrar a Supertaça, que será disputada em Aveiro no dia 9 de agosto.

O árbitro Luís Godinho foi nomeado para dirigir a partida da Supertaça Cândido de Oliveira entre Benfica e FC Porto, na quarta-feira, em Aveiro, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) em comunicado.

Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora, terá como assistentes Paulo Soares e Pedro Ribeiro, enquanto Fábio Veríssimo será o quarto árbitro e João Pinheiro ficará encarregue das funções de videoárbitro (VAR).

Esta será a segunda vez que o eborense vai arbitrar um encontro da Supertaça, tendo em 2018 dirigido o embate entre o FC Porto e o Desportivo das Aves, que os portistas venceram por 3-1, também em Aveiro.

O árbitro, de 37 anos, internacional desde 2017, vai dirigir pela terceira vez na carreira um jogo entre "águias" e "dragões", depois de ter arbitrado dois clássicos para a I Liga, um no Porto e outro em Lisboa.

Em 2020/21, dirigiu um embate no Estádio do Dragão, que terminou com um empate 1-1, com golos de Marega, para os "dragões", e de Grimaldo, para as águias, em 15 de janeiro de 2021.

Na época seguinte, em 2021/22, arbitrou o clássico que acabaria por decidir o campeonato, da 33.ª e penúltima ronda, em 7 de maio de 2022, em que o FC Porto venceu por 1-0 no Estádio da Luz, graças a um golo do lateral Zaidu aos 90+4 minutos.

Além destes dois embates, Godinho dirigiu outros três clássicos, nomeadamente dois dérbis entre Benfica e Sporting, ambos no Estádio da Luz e na época 2018/19 - um para a I Liga (1-1) e outro da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal (2-1) -, além de um Sporting-FC Porto (2-2) na edição de 2020/21 do campeonato.

Benfica, campeão nacional, e FC Porto, vencedor da Taça de Portugal, vão disputar a 45.ª edição da Supertaça na quarta-feira, às 20h45, no Estádio Municipal de Aveiro.

Confira as nomeações:



Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Paulo Soares e Pedro Ribeiro

4.º árbitro: Fábio Veríssimo

VAR: João Pinheiro

AVAR 1: Fábio Melo

AVAR 2: Luciano Maia