Conheça os jogadores líbios no centro da investigação a Benfica e Santa Clara

Hamdou Elhouni, um dos três atletas no cerne do caso que envolve Benfica e Santa Clara

PJ realizou buscas no Benfica e no Santa Clara com base nos negócios relacionados com três jogadores líbios. Mas quem são os atletas em questão? Descubra aqui.

Hamdou Elhouni

País: Líbia

Idade: 26

Clube: Esperance

Em 2016, o extremo-esquerdo chegou ao Santa Clara, alegadamente a custo zero, proveniente do Al-Ahly Tripoli. Em 2018, depois do empréstimo do Benfica B ao Chaves, voltou ao Benfica e foi de cedido ao Aves por seis meses. No fim desse período, em julho, o Benfica aceitou transferi-lo a custo zero para o mesmo Aves, que depois vendeu por 500 mil euros ao Esperance.

Mohamed Al-Gadi

País: Líbia

Idade: 30

Clube: sem clube

Mohamed Al-Gadi foi contratado no mercado de inverno de 2015 pelo Santa Clara. O jogador passou também pelo histórico Vitória de Setúbal. No emblema açoriano, terá apenas realizado seis jogos, tendo rescindido o contrato em julho de 2016 para regressar ao Al-Ahly Tripoli. Está sem clube.

Muaid Ellafi

País: Líbia

Idade: 24

Clube: Wydad Casablanca

Jogou apenas 218 minutos pelo Santa Clara, em sete jogos na II Liga. Em 2016/17, já não fez parte do plantel, pois voltou para o clube líbio de onde tinha vindo para Portugal. Atualmente, joga agora em Marrocos, no Wydad Casablanca. Termina contrato com o emblema daquele país em 2023.