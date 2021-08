Conheça a numeração da Seleção para o Mundial de futebol de praia

Selecionador nacional convocou um total de 14 atletas para a tentativa de erguer novamente o troféu. Caminhada inicia-se na próxima sexta-feira

A dois dias de Portugal iniciar a defesa do título de campeão do Mundial de futebol de praia, a Federação Portuguesa de Futebol revelou, esta terça-feira, a numeração oficial dos 14 jogadores convocados pelo selecionador Mário Narciso para a competição.

Eis os números: Tiago Petrony (n.º 1), Pedro Marques (n.º 2), André Lourenço (n.º 3), Bruno Torres (n.º 4), Miguel Pintado (n.º 5), Rodrigo Pinhal (n.º 6), Rúben Brilhante (n.º 7), Bê Martins (n.º 8), Von (n.º 9), Belchior (n.º 10), Léo Martins (n.º 11), Elinton Andrade (n.º 12), Fábio Costa (n.º 13) e, por fim, Pedro Mano (n.º 14).

A Seleção Nacional estreia-se, na próxima sexta-feira (dia 19), frente a Omã, no Mundial da Rússia 2021, ao qual chega enquanto campeão, estatuto esse que foi conquistado, em 2019, na edição da prova realizada nos areais do Paraguai.

O titulado conjunto português, inserido no grupo D da competição, defrontará também as congéneres do Senegal (próximo domingo) e do Uruguai (24 de agosto). Os dois primeiros classificados apuram-se para a fase seguinte.