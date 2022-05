Congresso da UEFA em Lisboa "é uma honra e uma responsabilidade", segundo Fernando Gomes

Várias personalidades ligadas ao desporto e à política deixaram mensagens sobre o evento, que decorrerá em 2023

Pela segunda vez na história, o congresso da UEFA vai decorrer em solo português. Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, destacou a importância do evento e a responsabilidade que traz ao organizador.

"É uma honra e uma responsabilidade receber o 47º Congresso Ordinário da UEFA, um evento desportivo de enorme importância no universo do futebol e do desporto mundiais. Desde já agradecemos, na pessoa do Presidente Aleksander Ceferin, a confiança depositada em nós pela UEFA e assumimos o compromisso de receber da melhor forma os congressistas que visitarão Lisboa em 2023", afirmou.

Fernando Gomes lembrou ainda os vários eventos importantes ligados ao futebol e ao desporto que têm acontecido em Portugal nos últimos anos.

"Portugal tem-se assumido como um país organizador de grandes eventos - como o Campeonato da Europa, a Liga das Nações ou várias edições da Liga dos Campeões - e estamos confiantes de que estaremos, mais uma vez, à altura da tarefa", referiu.

Marcelo Rebelo de Sousa destacou o "reconhecimento" do trabalho da FPF, enquanto António Costa, primeiro-ministro, destacou o "mérito e o prestígio das cores nacionais que extravasam as quatro linhas".