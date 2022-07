Confira os vencedores e os prémios entregues Kick-Off 2022/23

Cerimónia marcada igualmente pelo sorteio do calendário dos dois campeonatos profissionais para 2022/23.

Os prémios individuais relativos à última edição da I e II Ligas foram entregues durante a cerimónia Kick-Off 2022/23, no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, marcada igualmente pelo sorteio do calendário dos dois campeonatos profissionais para 2022/23.

Na próxima época vai iniciar o"Talent Legends, diversificado programa de eventos que visará reconhecer jogadores e treinadores com impacto nas duas principais provas sob alçada da LPFP, em simultâneo com a primeira edição do circuito nacional de Legends.

Leia também FC Porto David Carmo fala de Pepe e explica escolha do número da camisola FC Porto e Braga oficializaram o acordo de transferência de David Carmo, com o central a rumar aos dragões. O contrato do defesa é válido até 2027.

Lista de premiados

- Melhor futebolista da I Liga: Darwin Núñez (Benfica).

- Melhor futebolista da II Liga: Guga (Rio Ave).

- Melhor treinador da I Liga: Sérgio Conceição (FC Porto).

- Melhor treinador da II Liga: Filipe Martins (Casa Pia).

- Melhor jogador jovem da I Liga: Vítor Ferreira (FC Porto).

- Melhor jogador jovem da II Liga: Henrique Araújo (Benfica B).

- Jogador mais disciplinado da I Liga: Odysseas Vlachodimos (Benfica).

- Jogador mais disciplinado da II Liga: Mika (Académica).

- Equipa mais disciplinada da I Liga: Benfica.

- Equipa mais disciplinada da II Liga: Trofense.

- Golo do ano da I Liga: André Silva (Arouca).

- Golo do ano da II Liga: Fábio Fortes (Académica).

- Prestígio: Tiago Craveiro.

- Mérito Fundação Liga Portugal e Santa Casa Misericórdia de Lisboa: Fundação Benfica.

- Parceiro Oficial: Bwin.

- Media Partner: SIC.