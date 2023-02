Liga recebe mais 15 inscrições dos clubes no último dia do mercado

Sobe para 44 o número de futebolistas inscritos no último dia do mercado.

A Liga de clubes de futebol recebeu 15 novas inscrições entre as 18h00 e as 21h00, segundo o último resumo publicado, o que eleva para 44 o número de futebolistas inscritos no último dia do mercado.

Neste período, o FC Porto deu entrada da documentação de Luan Brito, avançado que vai alinhar até junho na equipa B, na II Liga, por empréstimo do Fluminense, segundo informação divulgada na segunda-feira pelos dragões.

Entre os clubes da I Liga, o Portimonense oficializou a contratação de Yoni González, avançado colombiano que pertencia ao Benfica mas nunca alinhou pelos encarnados e estava, atualmente, emprestado ao Deportivo Cali.

Já o Paços de Ferreira registou a transferência internacional de Tiago Ribeiro, médio dos quadros Mónaco que estava emprestado ao Valência, de Espanha, e chega à capital do móvel também por empréstimo dos franceses.

Todos os restantes 12 contratos registados entre as 18h00 e as 21h00 pertencem a clubes da II Liga, com a BSAD em destaque, com quatro novas inscrições neste período, incluindo a cedência temporária do médio Ageu, ex-Cruzeiro (Brasil), que tinha sido inscrito no período da manhã pelo Santa Clara.

A última atualização da Liga de clubes será publicada "logo que possível após o fecho" do mercado.

O segundo prazo de inscrições da época 2022/23 termina esta terça-feira, às 24h00.

Lista de documentação apresentada até às 12h30

Eduardo Ageu Almeida Santos - Santa Clara Açores - Futebol, SAD - Transferência internacional

João Victor Tornich - Portimonense - Futebol, SAD - Transferência internacional

Gonçalo Martim Duarte Malheiros - Futebol Clube de Arouca - Futebol, SDUQ, Lda - Revalidação (júnior)

Miguel Gomes Correia - Futebol Clube de Arouca - Futebol, SDUQ, Lda - Revalidação (júnior)

Caue Caruso Alves - Estoril Praia - Futebol, SAD - Transferência internacional

Duarte de Barros Mariano de Carvalho - Estoril Praia - Futebol, SAD - Inclusão no plantel

David Samuel Custódio Lima - Sporting Clube Farense - Algarve Futebol, SAD - Transferência internacional

Marcos Alberto Zambrano - Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD - Transferência internacional (júnior)

Ricardo Almeida Ferreira - Futebol Clube de Arouca - Futebol, SDUQ, Lda - Revalidação (júnior)

Lista de documentação apresentada até às 18h00

Amir Feratovic - Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD - Cedência temporária

Rui Miguel Patrocínio dos Santos - Sporting Clube Farense - Algarve Futebol, SAD - Revalidação (júnior)

Pablo Antonio Ortiz Cabezas - Clube Desportivo de Mafra - Futebol, SAD - Transferência internacional

Kauan Tome Firmino Silva - Sporting Clube Farense - Algarve Futebol, SAD - Cedência temporária

Carlos Emiro Garces Torres - Portimonense - Futebol, SAD - Transferência internacional

Gilson Benchimol Tavares - Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD - Cedência temporária

João Pedro Moreira Teixeira - Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD - Revalidação (júnior)

Brandon Aguilera Zamora - Estoril Praia - Futebol, SAD - Transferência internacional

José Manuel Bica Reis - Marítimo da Madeira - Futebol, SAD - Transferência internacional

Boubacar Fofana - "Os Belenenses" - Sociedade Desportiva de Futebol, SAD - Transferência internacional

Alhassane Sylla - Moreirense Futebol Clube - Futebol, SAD - Inclusão no plantel

Allison Patrick Oliveira de Souza - Estoril Praia - Futebol, SAD - Transferência internacional

Vinícius Réquia Machado - Clube Desportivo Nacional - Futebol, SAD - Transferência internacional

Hernâni Infande Tchuda da Silva - Futebol Clube de Paços de Ferreira, SDUQ, Lda - Cedência temporária

Eulánio Angelo Chipela Gomes - Santa Clara Açores - Futebol, SAD - Cedência temporária

Ousmane Diomande - Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD - Transferência internacional

Laurindo Dilson Maria Aurélio - Gil Vicente Futebol Clube - Futebol, SDUQ, Lda - Transferência internacional

Bruno Viana Willemem da Silva - Sporting Clube de Braga - Futebol, SAD - Inclusão no plantel

João Marcos Lima Cândido - "Os Belenenses" - Sociedade Desportiva de Futebol, SAD - Cedência temporária

Roberto Carlos Hinojoza Marin - Portimonense - Futebol, SAD - Transferência internacional

Paulo Guilherme Gonçalves Bernardo - Futebol Clube de Paços de Ferreira, SDUQ, Lda - Cedência temporária

Lista de documentação apresentada até às 21h00

Ronaldo Camará - Clube Desportivo Feirense - Futebol, SAD - Transferência internacional

Lucas Cicero Belo - Clube Desportivo Trofense - Futebol, SAD - Transferência internacional (júnior)

Luan Figueiroa Brito - Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD - Transferência internacional

Leandro José Ribeiro Tipote - Futebol Clube de Penafiel, SAD - Cedência temporária

Semeu Commey - Clube Desportivo Trofense - Futebol, SAD - Transferência internacional (júnior)

Tiago Miguel Hora Ribeiro - Futebol Clube de Paços de Ferreira, SDUQ, Lda - Transferência internacional

Harramiz Quieta Ferreira Soares - Sport Clube União Torreense - Futebol, SAD - Transferência nacional

Eduardo Ageu Almeida Santos - "Os Belenenses" - Sociedade Desportiva de Futebol, SAD - Cedência temporária

Yony Alexander Gonzalez Copete - Portimonense - Futebol, SAD - Transferência nacional

Rodrigo Ribeiro Valente - Futebol Clube de Penafiel, SAD - Cedência temporária

John Christain Kelechi - "Os Belenenses" - Sociedade Desportiva de Futebol, SAD - Transferência internacional

Fabrício Santos Simões - "Os Belenenses" - Sociedade Desportiva de Futebol, SAD - Transferência nacional

José Vítor dos Santos da Silva - Clube Desportivo Feirense - Futebol, SAD - Transferência internacional

Joe-Loic Affamah - Sport Clube União Torreense - Futebol, SAD - Transferência internacional

Bernardo Soeiro Mendes Caldeira - "Os Belenenses" - Sociedade Desportiva de Futebol, SAD - Transferência nacional