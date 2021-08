Conference League: Paços e Santa Clara entram em cena no play-off

Equipa pacense com missão teoricamente bem mais complicada, frente ao Tottenham.

Paços de Ferreira e Santa Clara dão esta quinta-feira novo passo na Conference League, competição em que procuram estar na fase de grupos, mas na qual têm níveis de exigência diferentes.

Na primeira mão do play-off, o Paços de Ferreira tem missão difícil, com a equipa portuguesa a defrontar o Tottenham, de Nuno Espírito Santo, equipa grande da Liga Inglesa, mas que "paga" esta época o mau desempenho da última temporada.

Um sétimo lugar, numa época em que chegaram a ser treinados por José Mourinho, atiraram os spurs para a recém-criada terceira competição da UEFA, enquanto os pacenses entram como quintos classificados da Liga Bwin.

Depois de eliminar os norte-irlandeses na terceira pré-eliminatória (4-0 em casa, e derrota por 1-0 fora), o Paços defronta o Tottenham, um dos grandes candidatos ao troféu.

A competição terá na sua fase de grupos 32 clubes: 22 vencedores do play-off (cinco do caminho dos campeões em Ligas menos bem classificadas e 17 do caminho estabelecido pelas classificações nas Ligas), e mais 10 equipas eliminadas da Liga Europa.

Neste play-off, o Paços de Ferreira recebe o Tottenham a partir das 19:30, no Estádio Capital do Móvel, um pouco antes de o Santa Clara, que já realizou duas pré-eliminatórias, com os macedónios do Shkupi e eslovenos do Olimpija Llubljana, receber o Partizan.

A equipa açoriana, que venceu os quatro jogos que disputou nas rondas anteriores, recebe os sérvios a partir das 20:30 locais (21:30 em Portugal continental), num jogo que se prevê mais equilibrado.

A segunda mão do play-off decorrerá na próxima quinta-feira, ​26 de agosto.