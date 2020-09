Conceição e Jesus entre os signatários do movimento "Sem adeptos não há futebol"

O manifesto do movimento já foi subscrito por 67 personalidades do mundo do futebol.

O movimento pretende defender o adepto de futebol, bem com os clubes e as competições.

Paulo Lopo, Jorge Jesus, Sérgio Conceição, Ricardo Sá Pinto, Pedro Proença, Paulo Futre, Nuno Gomes, Fernando Couto, Beto, Abel Xavier, Jorge Andrade, Deco, Fábio Coentrão, Jorge Ribeiro, Cândido Costa, Domingos Castro, Maya, Ana Garcia Martins, Cifrão, André Geraldes, Luís Seara Cardoso, Octávio Machado, Manuel Fernandes e Joana Marques foram algumas das personalidades que já assinaram o manifesto.

"Os Adeptos são a razão de existir do futebol. Sem Adeptos não há paixão. Sem Adeptos não há audiências. Sem Adeptos não há clubes. Sem Adeptos não há competições. SEM ADEPTOS NÃO HÁ FUTEBOL", começa por ler-se.

"Nós, Adeptos de futebol, não podemos deixar o futebol morrer. Temos de agir já. Nós, Adeptos de futebol, exigimos o regresso imediato dos Adeptos aos estádios. Fazer regressar o nosso amor pelo maior espetáculo do mundo. Nós, Adeptos de futebol, exigimos um ambiente saudável no futebol. Fazer regressar as famílias aos estádios. Nós, Adeptos de futebol, exigimos a modernização do futebol. Fazer as alterações necessárias para garantir que o jogo se mantém atrativo, e se adapta aos gostos atuais. Nós, Adeptos de futebol, exigimos respeito das entidades que gerem o futebol e de todas as instituições portuguesas. Não aceitamos ser discriminados face a outros espetáculos e atividades como, por exemplo, touradas, cinemas, teatro, comícios políticos, restaurantes, hotéis, praias e shoppings, setores que se uniram, e bem, para voltar a ter público e clientes. Nós, Adeptos de futebol, exigimos que os clubes nos apoiem e que não deixem morrer a nossa paixão", lê-se ainda.