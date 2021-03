Competições desportivas nacionais em São Miguel realizam-se sem público

Proibição de circulação entre concelhos na ilha não impede realização de jogos de competições nacionais.

O Governo Regional dos Açores esclareceu esta quarta-feira que as competições desportivas de âmbito nacional previstas para o período da Páscoa vão acontecer, apesar da proibição de circulação entre concelhos em São Miguel, mas não terão público.

De acordo com o secretário regional da Saúde e do Desporto, as competições desportivas de âmbito regional na ilha de São Miguel estão suspensas, mas mantêm-se os jogos das competições nacionais, sem presença de público.

Clélio Meneses, que falava esta quarta-feira, em conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo, adiantou que, "no fim de semana da Páscoa, já estão cancelados os jogos que diziam respeito ao campeonato dos Açores que estavam marcados para a ilha de São Miguel".

"Essa situação já está resolvida, tentando evitar os aglomerados, os ajuntamentos e as situações que sejam propícias à propagação da doença", prosseguiu. Nas outras oito ilhas do arquipélago, todas as competições decorrem normalmente e com presença de público.

O Governo Regional dos Açores anunciou que, durante o período de Páscoa, vigora a proibição de circulação entre concelhos e o recolher obrigatório a partir das 15h00 para toda a ilha da São Miguel. Nas restantes ilhas, os estabelecimentos de restauração e bebidas encerram às 22h00, sendo proibida a venda de bebidas alcoólicas nos restantes estabelecimentos a partir das 20h00.

Ficou ainda decidido que o executivo não vai conceder tolerância de ponto na quinta-feira.