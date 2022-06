Começou AG da Liga onde será apresentado maior orçamento de sempre

Três grandes representados na Assembleia Geral Ordinária da Liga

Já começou a Assembleia Geral Ordinária da Liga na qual será apreciada, discutida e votada a proposta de orçamento e plano de atividades para 2022/23.

A Direção da Liga Portuguesa de Futebol Profissional vai apresentar o maior orçamento de sempre - 23,5 milhões de euros, mais 2,4 milhões do que em 2021/22 - e com um resultado positivo de 1,108 milhões de euros. O organismo liderado por Pedro Proença também anunciará a maior distribuição de sempre para as sociedades desportivas, que ascende a nove milhões de euros, superior à de 2021/22 que foi de 8,150 milhões de euros.

O FC Porto está representado por Hugo Silva Nunes, o Sporting por André Varela e o Benfica por Renato dos Santos. Do Braga esteve Cláudio Couto e pelo V. Guimarães o vice-presidente Nuno Leite. Também Francisco Dias, presidente do Gil Vicente, está presente. Belenenses, Académica, Varzim e Feirense estiveram ausentes. Torreense e Oliveirense, que subiram esta época, estão na qualidade de convidados.