Combate à violência debatido na AF Porto

Na abertura da conferência, José Manuel Neves, presidente da AF Porto, defendeu que "todos o que praticam desporto devem ser tratados com dignidade e respeito"

A AF Porto, em parceria com a Autoridade de Prevenção e Combate à Violência no Desporto, promoveu esta quinta-feira uma conferência sobre a segurança em eventos desportivos. No evento, aberto pelo presidente José Manuel Neves e que contou com a presença de 150 pessoas, entre as quais Helena Pires, diretora-executiva da Liga Portugal, foram debatidos temas importantes na atualidade como o combate ao racismo, a xenofobia e a intolerância nos espetáculos desportivos.



Na conferência, que decorreu no auditório da sede da AF Porto, participaram Carlos Lucas, diretor de competições da FPF, Alexandra Silva, jurista especialista no Regime Jurídico da Segurança dos Espectáculos Desportivos, Ricardo Tomás, procurador da República, Nasser Zidane, comandante do destacamento territorial de Felgueiras, Ricardo Alves, subcomissário do Comando Metropolitano da PSP do Porto, e Sara Marques, especialista em hospitalidade em espectáculos desportivos.

José Manuel Neves sublinhou que "o desporto é uma atividade que deve ser realizada com respeito e fair-play". No entanto, lamentou o presidente da AF Porto, "infelizmente, mais vezes do que gostaríamos, somos confrontados com comportamentos violentos tanto dentro, como fora dos campos".

Ressalvando que "o principal objetivo do desporto é promover a saúde, bem estar e não a violência e a agressão", José Neves considerou que "todos o que praticam desporto devem ser tratados com dignidade e respeito". "Neste sentido, podemos e devemos trabalhar juntos para promover a cultura de respeito e tolerância, onde o desporto possa ser praticado com segurança e prazer por todos", sustentou.