Nesta segunda-feira, 25 de abril, alguns clubes portugueses assinalaram, através das redes sociais, o 48.º aniversário do Dia da Liberdade. O FC Porto publicou uma fotografia de José Maria Pedroto a segurar um ramo de cravos, o Benfica lembrou o capitão Salgueiro Maia com uma foto de criança em que tinha um alfinete de lapela do clube encarnado. Braga e V. Guimarães também assinalaram a data.