Clubes formadores no distrito do Porto são 137

Número de entidades certificadas duplicou. Federação está na "primeira linha".

A AF Porto procedeu à entrega das placas e diplomas de certificação de entidades formadoras, numa cerimónia que teve lugar no Fórum da Maia e que contou com as presenças de Fernando Gomes, presidente da FPF, José Neves, presidente da AF Porto, Vítor Dias, diretor regional do norte do Instituto Português do Desporto e Juventude, António Silva Tiago, presidente da Câmara da Maia, e Júlio Vieira, diretor da FPF e responsável pelo processo de certificação.

José Neves referiu que o processo de certificação significa "conhecimento, segurança, confiança e credibilidade, mas sobretudo qualidade e organização no desporto", sublinhando que "quem não cuidar do futuro terá que aceitar o futuro que tiver".

Por sua vez, o presidente da FPF falou na duplicação do número (137) de clubes que foram certificados no distrito do Porto, que é composto por 18 municípios. "Se temos tido sucesso é, também, graças a este processo que faz com que sejamos reconhecidos como uma das federações de primeira linha", afirmou. Depois, dirigiu-se ao Instituto Português do Desporto e Juventude: "Desejávamos que trabalhassem no sentido de arranjar um esquema compensatório para os clubes por este trabalho de certificação e que melhorassem em quantidade e qualidade as instalações desportivas, porque não é possível desenvolver e atrair mais atletas sem isso."

A concluir, Fernando Gomes considerou que "a certificação é o reconhecimento de maior qualidade na formação e organização dos clubes".