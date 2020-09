Clubes exigem fim imediato da discriminação do futebol

Declaração conjunta requer o regresso do público aos estádios.

A Direção da Liga e os clubes dos campeonatos profissionais subscreveram esta quarta-feira uma declaração conjunta onde exigem o cessar imediato da discriminação do futebol face às restantes atividades económicas.

O texto, tornado público ao início da tarde, versa o regresso do público aos estádios, e refere: "Os clubes do futebol profissional, hoje reunidos em assembleia geral, decidiram manifestar ao Governo e às autoridades portuguesas, incluindo de Saúde, nos termos mais veementes, que esta discriminação em relação às demais atividades económicas, tem de cessar e imediatamente".

A Liga Portugal volta a reunir sexta-feira com a Direção Geral de Saúde (DGS) e a secretaria de Estado da Saúde para debater um plano de integração faseada de público nos estádios.

Leia a declaração completa:

Declaração Conjunta dos clubes do futebol profissional

"Considerando que:

. O futebol tem sido um exemplo na prevenção dos comportamentos de risco e na promoção dos bons comportamentos no combate à pandemia.

. Isso ficou bem demonstrado pelos clubes da II Liga que aceitaram não completar a competição suspensa em virtude da pandemia, e dos clubes da I Liga que assumiram os graves custos impostos pelo plano de testagem.

. Foi também evidente nas campanhas de sensibilização dentro e fora de campo.

. Os clubes que tiveram este comportamento responsável não reclamam o prémio correspondente, apenas exigem um tratamento paritário com as demais atividades, designadamente da área dos espetáculos não desportivos.

. Desde logo porque o futebol espetáculo depende da presença do público e a própria sustentabilidade das sociedades desportivas profissionais - empresas dispersas por todo o país e empregadores de referência nas suas comunidades - depende do regresso progressivo e cauteloso do público aos estádios.

Os clubes do futebol profissional, hoje reunidos em assembleia geral, decidiram manifestar ao Governo e às autoridades portuguesas, incluindo de saúde, nos termos mais veementes, que esta discriminação em relação às demais atividades económicas, tem de cessar e imediatamente.

O futebol profissional pretende que as autoridades de saúde aceitem o regresso imediato do público aos estádios de futebol pois cada um deles foi vistoriado e aprovado pelas autoridades de saúde e cumprirá escrupulosamente as regras que a saúde pública impõe. Reiterou, ainda, total e absoluta disponibilidade para continuar a promover as campanhas que levam aos cidadãos de todo o país a informação necessária para este combate que é de todos.

O Futebol não existe sem público e as Sociedades Desportivas não abdicam deste seu direito."