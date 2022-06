Clube de Vagos chora a morte de jovem em praia não-vigiada

O jovem de 14 anos desapareceu no mar, numa praia não vigiada na zona de Vagos, na terça-feira à tarde

Um dia depois da morte de um jovem, que desapareceu no mar numa praia não vigiada na zona de Vagos, o CRAC, clube onde jogava o jovem de 14 anos, lamentou a trágica morte e expressou "o profundo pesar" pelo falecimento. "A família desportiva do CRAC vem por este meio expressar o seu profundo pesar pelo falecimento do nosso atleta Afonso Cardoso", pode ler-se na página que o clube gere na rede social Facebook.

"A Associação de Futebol de Aveiro associa-se ao CRAC neste momento de dor e consternação, e lamenta profundamente o falecimento do jovem atleta Afonso Cardoso. À família e amigos, bem como ao clube, a AFA endereça as mais sentidas condolências", escreveu o organismo que tutela as competições distritais de Aveiro.