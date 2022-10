Clássico: APAF apresenta queixa-crime contra Vítor Catão

Organismo que representa os árbitros enviou denúncia também para o CD da FPF.

Um vídeo partilhado através do Facebook, relacionado com o árbitro João Pinheiro, está na base da decisão da APAF apresentar no Ministério Público uma queixa-crime contra Vítor Catão, adepto portista que é também diretor desportivo do São Pedro da Cova.

Segundo confirmou O JOGO, o organismo que representa os árbitros enviou ainda uma denúncia para o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, baseando-se no facto de Catão ser considerado um agente desportivo.

No referido vídeo, Vítor Catão dirigiu-se, alegadamente a João Pinheiro, designado para o clássico entre FC Porto e Benfica desta sexta-feira, revelando estar a par das atividades profissionais do pai do árbitro e referindo-se ainda aos filhos deste. "Olhem pela vossa vida", rematou Catão.