Quatro mortos após despiste de autocarro que transportava equipa de futebol no Brasil

Um autocarro que transportava uma equipa de futebol - não se sabe ainda qual - caiu de uma ponte na madrugada desta segunda-feira, no Brasil. Há quatro mortos.

O portal de notícia G1, do Grupo Globo, avançou que um autocarro que transportava uma equipa de futebol brasileira caiu de uma ponte, na madrugada desta segunda-feira, e há quatro mortos a lamentar. O acidente aconteceu em Além Paraíba.

Citada por aquela publicação, as autoridades policiais confirmaram as cinco mortes, mas não divulgaram a identidade da equipa de futebol que seguia no veículo Sabe-se, por enquanto, que o autocarro seguia de Ubaporanja, em Minas Gerais, para o Rio de Janeiro.

Há ainda 28 feridos. Seguiam 33 pessoas no veículo.

Em atualização

Nota: inicialmente, a Polícia Rodoviária Federal comunicou que eram 36 passageiros e havia cinco mortos. Pouco depois, os números foram corrigidos: quatro pessoas perderam a vida, entre 33 ocupantes.

[notícia atualizada às 11h38]