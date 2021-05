Cinco federações reuniram-se com o PCP na Cidade do Futebol

Fernando Gomes com Jerónimo de Sousa na Cidade do Futebol

Retoma da prática desportiva e projetos no âmbito do programa de resiliência foram temas abordados nas reuniões

As federações de andebol, basquetebol, futebol, patinagem e voleibol reuniram-se esta segunda-feira com uma delegação do Partido Comunista Português, com o intuito de debaterem temas relacionados com a retoma da prática desportiva e projetos no âmbito do programa de resiliência.

O grupo das cinco federações correspondeu ao pedido do Partido Comunista Português, cujo secretário-geral, Jerónimo de Sousa, marcou presença na reunião que se realizou na Cidade do Futebol acompanhado por Patrícia Machado, da Comissão Política do Comité Central e responsável pela área do Desporto, e Alma Rivera, membro do Comité Central e deputada do PCP na Assembleia da República.

O presidente da FPF, Fernando Gomes, foi o anfitrião do encontro no qual marcaram presença os líderes das restantes federações Miguel Laranjeiro (Federação de Andebol de Portugal), Manuel Fernandes (Federação Portuguesa de Basquetebol), Luís Sénica (Federação de Patinagem de Portugal) e Vicente Araújo (Federação Portuguesa de Voleibol).

Jerónimo de Sousa fez questão de "valorizar muito o encontro". "Procurámos ouvir a opinião das federações, saber quais são os problemas centrais colocados, qual a perspetiva em termos de futuro do Orçamento de Estado e particularmente em termos de atribuição das verbas necessárias para o relançamento da atividade desportiva", explicou.

O secretário-geral do Partido Comunista Português classificou o momento de "enriquecedor, tendo em conta a experiência que estes dirigentes têm" e deixou uma garantia: "Assumimos o compromisso, através da nossa atividade parlamentar e de propostas de iniciativas legislativas, de corresponder àquilo que são necessidade absolutas para a área do desporto que simultaneamente combatam a covid-19 e façam voltar a normalidade."

Para Jerónimo de Sousa não há dúvidas: "o povo português precisa muito do desporto. Essa foi uma ideia central falada nesta conversa: a contribuição que uns e outros podemos dar para a valorização do desporto, como um bem público, um bem nacional, um princípio democrático que a Constituição da República aponta."