Cimeira de Presidentes com Pinto da Costa, Varandas e Rui Costa: eis os assuntos em foco

Liga apresenta, no Porto, propostas para os futuros quadros competitivos que devem ser aprovados nesta época. Centralização dos direitos audiovisuais também em foco.

Pinto da Costa, Rui Costa e Frederico Varandas, presidentes de FC Porto, Benfica e Sporting, respetivamente, marcam presença na Cimeira de Presidentes que decorre na manhã desta sexta-feira, no edifício da Alfândega no Porto.

Apenas o Covilhã não se faz representar num encontro que conta também com Javier Tebas, presidente da Liga espanhola.

O que está em discussão:

O futebol profissional em Portugal vai mudar a partir de 2024/2025, em linha com as alterações que a UEFA introduzirá nos calendários das competições europeias, especialmente na Liga dos Campeões que passará a contar mais jogos, e a Liga tem até ao fim desta época para definir os futuros quadros competitivos. O organismo presidido por Pedro Proença tem em carteira várias propostas e irá apresentá-las na IX Cimeira de Presidentes. Tratam-se de calendários substancialmente mais apertados, pois os jogos europeus passarão a estender-se por mais quatro semanas.

Sem levantar o véu sobre as soluções que serão apresentadas, Helena Pires, a diretora executiva da Liga, tem a certeza de que os dirigentes dos clubes da I Liga e da Liga Portugal 2 já terão a oportunidade de apreciar "aquilo que será o futuro das competições nacionais a partir de 2024" - o modelo será depois escolhido em Assembleia Geral (ainda por agendar). "O calendário nacional vai ficar mais condicionado, porque quatro meios de semana vão deixar de estar disponíveis. Fizemos por isso um "benchmarking" internacional de modo a percebermos como estão a posicionar-se as outras ligas, promovendo reuniões com grupos de trabalho e também com a FPF. Uma consultora internacional (Hypercube) analisou os prós e os contras de cada modelo", explicou.

O outro prato forte da cimeira será a troca de ideias sobre a centralização dos direitos audiovisuais, estando prevista uma intervenção de Javier Tebas. O presidente da La Liga contará como foi a experiência em Espanha, sabendo-se que a Liga terá de entregar um modelo ao Governo português e à Autoridade da Concorrência até ao início da época 2025/26 para que seja implementado a partir de 2028.