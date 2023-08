Cidade do Futebol recebe adeptos da Seleção

A festa do futebol realiza-se no próximo dia 19 de agosto

A quarta edição do Dia do Portugal +, plataforma da FPF que reúne os adeptos das Seleções nacionais de futebol, realiza-se no próximo sábado, dia 19 de agosto, e vai encher a Cidade do Futebol.

A festa do clube de fãs das Seleções vai ser preenchida com um programa de atividades onde não faltarão desafios e, obviamente, visita completa ao quartel-general onde trabalham as equipas nacionais.

Os adeptos poderão ter acesso exclusivo às taças, balneários, Casa dos Atletas, relvados, entre muitas outras surpresas!

As inscrições ainda se encontram abertas e podem ser feitas através do link: https://portugal.fpf.pt/diaportugalmais2023