Cidade do Futebol abre as portas para mostrar práticas sustentáveis

Ação de educação ambiental na sede da FPF foi feita para assinalar o início da Semana Europeia do Desporto (até dia 30 de setembro), em parceria com o IPDJ

Mais de meia centena de estudantes e jovens desportistas nacionais conheceram, esta quinta-feira, as ações de sustentabilidade ambiental praticas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Os visitantes verificaram como é feita, nas sede da FPF, a separação do lixo, o aproveitamento de de excedentes alimentares, a utilização da luz solar para aquecimento de águas sanitárias, a utilização massiva de aparelhos elétricos para tratamento dos campos de futebol ou a filtragem de água para consumo individual.

Esta ação, feita para assinalar o início da Semana Europeia do Desporto (até dia 30 de setembro), em parceria com o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), decorreu no âmbito do 'Goals', projeto europeu de sustentabilidade no futebol.

O 'Goals', cofinanciado pelo projeto Erasmus +, visa ajudar organização ligadas ao desporto-rei, como a FFP, a melhorarem procedimentos ambientais. O organismo presidido por Fernando Gomes é uma das federações envolvidas diretamente.