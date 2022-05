No segundo jogo do play-off, marcado para o dia 29 de maio, em Moreira de Cónegos, vai decidir-se qual das equipas marca presença na I Liga na época 2022/23

O Chaves venceu o Moreirense por 2-0, no primeiro jogo do play-off, e está em boa posição para conseguir a última vaga na I Liga Bwin da próxima época.

A jogar em casa, o Desportivo, terceiro posicionado da II Liga SABSEG, adiantou-se no marcador aos 15 minutos, com um golo de João Teixeira, e fez o segundo aos 68, por João Correia, com o Moreirense, 16.º da I Liga BWIN, a não conseguir responder.

No segundo jogo do play-off, marcado para o dia 29 de maio, em Moreira de Cónegos, vai decidir-se qual das equipas marca presença na I Liga na época 2022/23, com o Chaves em vantagem.