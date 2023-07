César Peixoto: "O treinador pode ser bom, mas se não tiver material humano..."

Declarações de César Peixoto, entrevistado pelo site Goal. A passagem para treinador, o papel de Jorge Jesus e os elogios a Abel

A motivação de ser treinador: "Eu tive uma carreira longa como jogador de futebol e fui aprendendo de cada treinador, mas infelizmente tive muitas lesões. Então, fui mudando a forma de jogar, de ver o jogo e isso fez com que no meio da minha carreira o interesse pelo treino, pela tática fosse sendo despertado. Na época do Braga, com Jorge Jesus, eu já questionava a equipa técnica sobre o exercício, sobre a função, já falava sobre o meu posicionamento..."

Treinadores portugueses no Brasil: "Vejo como natural. Os treinadores portugueses têm essa característica, somos muito curiosos, queremos sempre aprender mais e mais e não tens medo de arriscar, não ligamos à pressão e isso faz-nos, eu diria, ter capacidade para abordar qualquer campeonato, em qualquer país. Mas é verdade, quem abriu muito o mercado foi Jorge Jesus. Ele foi meu treinador em quatro anos. Um ano no Braga e três no Benfica, conheço muito bem a forma dele trabalhar. Aprendi muito com ele. E é muito bom ter este mercado porque é o país com mais talento ao nível de jogadores"

Da mesma geração de Abel: "O Abel conheço bem, joguei sempre contra ele. Eu era extremo e ele defesa. Fomos rivais no campo. O Abel, na curta passagem dele aqui em Portugal mostrou muita capacidade e qualidade. No Brasil explodiu em termos de trabalho, tem mostrado uma capacidade enorme, tem sido um treinador fantástico. É difícil estar sempre a ganhar e a ganhar. Não me surpreendeu, porque o tempo que ele esteve aqui mostrou organização e competência".

Jesus diz que treinadores portugueses são os melhores do mundo: "Isso é bem Jorge Jesus, mesmo (risos)., Nós temos dado provas que estamos preparados para qualquer desafio. Os treinadores portugueses estão entre os melhores. O Mourinho ganhou tudo, o Jesus também tem provado valor, o Abel, temos muitos treinadores em muitos países, ligas diferentes, nas melhores ligas. Às vezes, os treinadores dependem muito do contexto onde estão inseridos. Na minha opinião, o treinador pode ser bom, mas se não tiver material humano, bons jogadores, é difícil. A peça central do futebol são os jogadores. O treinador pode melhorar, evoluir a equipa, mas sem jogadores, não terá tanto sucesso".

O melhor treinador português com quem trabalhou: "Jorge Jesus. Na época com Mourinho não me importava muito com essa fase do treino, de entender, com Jorge estava mais maduro, era uma fase que me interessa muito o que era o treino. Mourinho estava há frente do seu tempo na fase em que trabalhamos juntos".

Capa de revista: "Essa capa foi quando terminei a minha carreira. Fiquei três, quatro anos sem nenhum objetivo desportivo, não era treinador ainda, e eu sempre fui desportista, treinava. Recebi um convite para fazer aquela capa, para uma revista de desporto. Era uma forma de estar focado, a ideia era demonstrar que um jogador profissional depois de terminar a carreira poderia seguir em forma. Porque muitos ex-atletas ficam mais cheios, não treinam, descuidam-se na alimentação. Ali era um exemplo de que um jogador pode terminar a carreira e manter a forma, essa era a ideia e por isso eu aceitei. Eu sou tudo menos playboy como disseram (risos)".